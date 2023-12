Blanc: "Non faccio pronostici per il Barcellona, ma una cosa voglio dirla"

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Laurent Blanc, ex difensore tra le altre di Napoli e Barcellona, ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport del doppio confronto tra azzurri e blaugrana.

Duello agli ottavi di Champions, da campioni nei rispettivi Paesi, ma un po’ in difficoltà. Partiamo da Napoli.

"Vincere lo scudetto stato qualcosa di straordinario, come lo fu ai tempi di Maradona. Merito di Spalletti, uno dei migliori tecnici. Confermarsi non è facile e ancora meno in Champions, ma il Napoli ha dimostrato di essere un big club tenendosi i migliori".

E il Barça?

"Attraversa un periodo complicato da un punto di vista finanziario, ma vincere la Liga è naturale. Bello sia successo con l’ex Xavi che sta riportando i valori calcistici tradizionali. Gli ottavi premiano il rilancio, ma in Champions servono mezzi per restare al top".

Un pronostico?

"Al Napoli scoprii la vera cultura della difesa: sembrava che i vostri giocatori nascessero con l’anima del difensore. Ma anche il calcio italiano sta evolvendo ed è positivo. Il Barcellona rimane una vetrina del calcio spagnolo, più offensivo e creativo, ma dovrà fare i conti con la difesa italiana. Non mi sbilancio, sarà di certo un grande spettacolo".