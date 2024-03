Blatter racconta il coma: "Gli angeli volevano portarmi via, ma io non ero pronto"

"Nel mio sogno c'erano degli angeli. Dissero: 'Devi venire. Devi morire adesso. Ti stanno aspettando in paradiso'".

Fino a nove anni fa, quando aveva 79 anni, Sepp Blatter era ancora il presidente della FIFA. E lo è stato per ben 17 anni, dal 1998 al 2015. L'imprenditore svizzero oggi è in pensione e non potrebbe essere altrimenti, sia per l'età che per la sospensione di sei anni dopo l'accusa di corruzione.

Nel gennaio del 2021 i suoi problemi di salute si sono aggravati e l'ex numero uno del calcio mondiale è stato costretto a sottoporsi a un delicatissimo intervento cardiochirurgico, a seguito del quale è rimasto per una settimana in coma artificiale. Oggi Blatter ha raccontato quei giorni in una bella intervista rilasciata ai taccuini di The Telegraph:

“Ebbi delle allucinazioni. Vidi che gli angeli venivano a prendermi e volevano portarmi via. E io dissi: 'No, non sono pronto per partire'. Ero in coma e ricordo che c'erano due belle signore vestite di bianco che si prendevano cura di me, avevo un respiratore che poi hanno dovuto cambiare. Nel mio sogno c'erano degli angeli. Dissero: 'Devi venire. Devi morire adesso. Ti stanno aspettando in paradiso'. Mi ci sono voluti più di tre mesi per rendermi conto che ero ancora vivo".