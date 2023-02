Bobo Tv, Cassano: "Kvara fenomenale, temo che verranno a prenderselo con gli elicotteri!"

"Quando si parla del manico: Spalletti è un fenomeno!".

Nel suo intervento ai microfoni della BoboTV, l'ex calciatore Antonio Cassano ha elogiato il Napoli di Spalletti dopo l'ennesima vittoria in campionato: "E' stato un buonissimo Sassuolo, solo che di là c'era una squadra stratosferica, di una sicurezza e di una padronanza della partita impressionante. Kvaratskhelia, ho paura con il bene che voglio al Napoli, che lo verranno a prendere con gli elicotteri per poter giocare dove gli pare e piace perché è fenomenale. Osimhen mi piace perché con la palla lunga su di lui, Rrahmani l'ha fatta due volte, anche due contro uno la prende sempre lui. E' devastante. Che partita ha fatto Lobotka! Oltre che di fraseggio, qualità e personalità, recupera e sporca tanti palloni. Per quanto corre e non sbaglia mai un passaggio, recupera le palle davanti la difesa, attacca, sono davvero convinto che può giocare in qualsiasi tipo di squadra. Dico che non c'è un giocatore al mondo meglio di lui davanti alla difesa, mi impressiona. E poi il coreano lì dietro? E' un marziano! C'è stato un momento dove ha recuperato palla, l'ha data a Kvara, è andato in attacco, hanno perso la palla, è tornato a mille all'ora, gli avversari hanno tirato al limite dell'area e c'era lui. Una roba devastante.