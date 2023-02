Bobo Tv, Cassano: "Napoli superiore, ma attenti: Eintracht è offensivo e va a mille all'ora"

Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato della sfida del Napoli contro l'Eintracht

Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato della sfida del Napoli contro l'Eintracht: "Sulla carta il Napoli deve passare, è obbligato, è molto più forte anche se andata e ritorno è sempre particolare, loro sono una squadra viva, gioca bene, va a mille all'ora. Non speculano, ti attaccano e se mettono in pratica entrambe le loro qualità il Napoli è più forte, ma può succedere di tutto. Loro punteranno al recupero palla per trovare il Napoli più largo".