Bobo Tv e l'amico Spalletti, Adani: "Quanto bene ci vuole, due ore insieme e vivrà a Milano"

Nel corso della Bobo Tv, l'ex difensore e opinionista Daniele Adani ha parlato di Luciano Spalletti: "Casualmente siamo stati 2 ore e mezza con Spalletti, era lì con la moglie e con la figlia. L'ho salutato subito, poi ha accompagnato loro ed è tornato ed è venuto al tavolo al posto di Bobo che era andato via. Si è parlato due ore in simpatia ed ironia. Spettacolare. Lui vivrà a Milano, ha perso una scommessa con me e quindi dovrà pagare la cena. Il bene che ci vuole a noi... per il bene che facciamo fuori dal campo...".