Bobo Tv, Vieri: "Il Napoli ha dato spettacolo e stravinto, cosa ca**o cambia ora se vince o no?"

Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Bobo Vieri ha parlato del pareggio della Salernitana

Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Bobo Vieri ha parlato del pareggio della Salernitana: "Il Napoli ha stravinto, poteva pure perdere, cosa sarebbe cambiato? Pure se perdesse a Udine, ma avete visto cosa hanno combinato? Era da farci un film in america. Ha ragione Spalletti, è solo un proseguire il godimento. Ma pure il giocar bene o male in questa fase, cosa ca**o cambia? Hanno dato spettacolo in tutta Europa per un anno".