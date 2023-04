BoboTv, Adani attacca Allegri: "Scuse dei falliti, panchina Juve da semifinale Champions"

Nel corso della Bobo Tv l'ex difensore Daniele Adani ha attaccato pesantemente la Juventuis di Allegri.

Nel corso della Bobo Tv l'ex difensore Daniele Adani ha attaccato pesantemente la Juventuis di Allegri: "Questa formazione qua (schierata da Allegri contro il Napoli, ndr.), gioca una delle semifinali di Champions League senza problemi, questa al posto di Milan o Inter gioca per andare in finale. E questa era la panchina, non i titolari! Attenzione sono finiti anche gli infortunati, a meno che non pensiamo alla diarrea del giovedì o all'indigestione del mercoledì o a qualche linea di febbre perché pioveva.

Dove sono le scuse dei falliti? Perché fallimento e falliti poi vanno insieme nel momento che dici una bugia. Io allora chiedo: qual è il motivo, oltre lo stipendio, per continuare con una guida tecnica così?".