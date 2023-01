BoboTv, Adani: "Che orgoglio per i napoletani: il Napoli incanta ed onora il calcio!"

Nel corso della Bobo Tv, l'ex difensore e commentatore tv Daniele Adani ha celebrato nuovamente il gioco del Napoli di Spalletti

Nel corso della Bobo Tv, l'ex difensore e commentatore tv Daniele Adani ha celebrato nuovamente il gioco del Napoli di Spalletti: "Giocare sempre, questo è il Dna, l'ha detto Spalletti, finito. il Napoli è puro collettivo, ma spiccano alcuni giocatori, ovviamente Lobotka che guida la squadra, Kim che quando accorcia e distribuisce è devastante, poi c'è Osimhen che è irresistibile. Quando lui è corpo a corpo, il difensore prova a dare il colpetto, ma lui ruota il corpo e punta la porta, ha forza ed elasticità. La palla morbida lunga organizzata lo manda in porta, mentre altre sono buttate nel deserto (riferimento ad Allegri, ndr) vanno in cielo che è inverno e scendono che è estate, quelle su Osimhen sono studiate per l'uno contro uno col braccetto. I quarti difensivi del Napoli erano sui quinti della Juve, quelli della Juve non sono mai andati sui quarti del Napoli, la Juve li aveva bassi con i centrali ma così non pressi e non recuperi mai palla e puoi solo puntare sugli errori e Di Maria prende il palo su una palla sbattuta contro. Non ribaltano mai l'azione.