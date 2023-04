BoboTv, Adani contro il VAR: “Il pugno di Gatti a Kvara non è interpretabile, è da rosso!”

Lele Adani, ex giocatore ed attuale opinionista televisivo, è intervenuto alla BoboTv

Lele Adani, ex giocatore ed attuale opinionista televisivo, è intervenuto alla BoboTv per commentare l’episodio avvenuto durante Juventus-Napoli che ha visto coinvolto Kvaratskhelia: “Gatti ha dato un destro in faccia a Kvaratskhelia, come ha fatto il VAR a non vederlo? Come si fa a non capire che c’erano tutte le caratteristiche di un atto isterico legato alla tensione in cui viene dato un destro in faccia a Kvaratskhelia. Un pugno in faccia non è interpretabile, è da espulsione”.