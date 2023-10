Bobotv, Adani critica Garcia: “Osimhen lo tolgo solo se mi dice che gli hanno tagliato le gambe"

Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex difensore e attuale opinionista Lele Adani ha criticato Garcia per la gestione dei cambi contro la Fiorentina

Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex difensore e attuale opinionista Lele Adani ha criticato Garcia per la gestione dei cambi contro la Fiorentina: “Rudi Garcia ha depotenziato il Napoli. I cambi fatti con la Fiorentina hanno tolto alla squadra. In svantaggio al 77’, quando ti mancano 13 minuti alla fine più recupero, quindi altri 20 minuti, ha tolto uno dei migliori attaccanti al mondo come Osimhen che io tolgo solo se mi dice ‘mister mi hanno tagliato le gambe all’altezza del ginocchio’”.