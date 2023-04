Bobotv, Adani ipotizza: “Il PSG cambierà allenatore, occhio a Spalletti”

Lele Adani, ex giocatore ed attuale opinionista, nel corso del suo intervento alla Bobotv ha ipotizzato uno scenario di mercato

Lele Adani, ex giocatore ed attuale opinionista, nel corso del suo intervento alla Bobotv ha ipotizzato uno scenario di mercato riguardante Luciano Spalletti: “Non credo che il Chelsea possa prendere un allenatore ad interim per quattro mesi. Diverso è invece il discorso a Parigi: il Paris Saint Germain cambierà allenatore al termine della stagione, per cui occhio a Spalletti”.