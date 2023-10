BoboTv, Cassano: “ADL negli spogliatoi? Follia! Si mettesse lui in panchina al posto di Garcia”

Antonio Cassano, ex calciatore, alla Bobo Tv si è soffermato sul momento del Napoli alla luce del pareggio contro il Milan

Antonio Cassano, ex calciatore, alla Bobo Tv si è soffermato sul momento del Napoli alla luce del pareggio contro il Milan: “Ho letto che De Laurentiis all’intervallo della partita contro il Milan è entrato nello spogliatoio per fare una ramanzina ai giocatori. Follia delle follie. Io non capisco più se siamo nel calcio, nel cinema o nel circo. Io non riconosco più il calcio, a questo punto si mettesse lui in panchina al posto di Garcia”.