BoboTv, Cassano: “La Lazio mi è piaciuta zero! Se la rigiocano 9 volte su 10 vince il Napoli”

Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato la sconfitta del Napoli contro la Lazio: “Stimo Sarri e credo che la Lazio sarà l’outsider, ma contro il Napoli c’era Immobile nella sua metà campo, buttavano le palle a casaccio in avanti…Sarri ha sempre fatto un determinato tipo di calcio, non puoi andare a Napoli e speculare. La Lazio è stata pericolosa solo due volte su calcio piazzato, poi ha beccato il jolly con Vecino. A me la Lazio è piaciuta zero! Il Napoli ha sbagliato molto tecnicamente, tanti giocatori non erano in serata. Io sono convinto che se la rigiocano 9 volte su 10 vince il Napoli”.