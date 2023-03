BoboTv, Cassano: “Solo Upamecano e De Ligt meglio di Kim. Kvara? Il più forte di tutti!”

Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato del Napoli e di alcuni singoli

Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato del Napoli e di alcuni singoli: “Ormai si sprecano gli aggettivi per il Napoli. Grandi meriti a tutti i singoli ma il merito principale va a Spalletti, è il più forte di tutti. Kim più forte al mondo? Solo Upamecano e De Ligt metto davanti a lui perché deve ancora fare uno step. Kvaratskhelia? Io non ho mai visto Best, ma oggi è il più forte di tutti a sinistra perché Vinicius sta avendo un pochino di appannamento. È molto più forte di Grealish, di Coman, potrebbe giocare ovunque.