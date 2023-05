BoboTv, Ventola elogia ADL: “Può sembrare antipatico, ma che lavoro negli ultimi 10 anni!”

Nicola Ventola, ex giocatore ed attuale opinionista, si è così espresso sull’operato di De Laurentiis a Napoli

Nicola Ventola, ex giocatore ed attuale opinionista, si è così espresso ai microfoni della Bobotv sull’operato di De Laurentiis a Napoli: “Quando lo senti parlare può sembrare antipatico e fastidioso, ma in 10 anni è andato 7-8 volte in Champions League e questo significa che c’è un grande lavoro alle spalle e non può essere solo culo, anzi. Molte volte è stato un visionario in alcune cose”.