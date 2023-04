BoboTv, Ventola: “La Juve non mi è dispiaciuta, il Napoli ha rischiato anche di perderla”

Tramite i microfoni della 'Bobo TV' Nicola Ventola ha analizzato il successo del Napoli contro la Juve

Tramite i microfoni della 'Bobo TV' Nicola Ventola ha analizzato il successo del Napoli contro la Juve: “I dati di Juventus-Napoli sono sotto gli occhi di tutti, però nella sua partita la Juve in ripartenza cercava di aggredire e di prendere il Napoli un po’ più in alto del solito. Gli azzurri hanno dominato dal 70esimo in poi, però se questa partita l’avesse vinta la Juve, conoscendo il concetto di gioco di Allegri, non mi sarei sorpreso. Nelle poche ripartenza me che ha fatto non mi è dispiaciuta, il Napoli ha rischiato in alcune situazioni anche di perderla la partita”.