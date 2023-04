BoboTv, Vieri incredulo: “Gatti su Kvara da rosso, ancora non capisco come funziona il VAR”

Christian Vieri è intervenuto alla BoboTv per commentare l’episodio avvenuto durante Juventus-Napoli che ha visto coinvolto Kvaratskhelia

Christian Vieri è intervenuto alla BoboTv per commentare l’episodio avvenuto durante Juventus-Napoli che ha visto coinvolto Kvaratskhelia: “Il cazzotto di Gatti su Kvaratskhelia era da rosso diretto. Io ancora oggi non ho capito come funziona il VAR. Un cazzotto è sempre rosso, invece non solo il difensore della Juve non è stato espulso, ma l’arbitro non è andato neanche a rivedere l’azione al VAR”.