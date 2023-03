BoboTv, Vieri punge Sarri: “Preferisco perdere a Napoli piuttosto che snaturarmi”

Christian Vieri, durante la BoboTv, ha analizzato la sconfitta del Napoli contro la Lazio

Christian Vieri, durante la BoboTv, ha analizzato la sconfitta del Napoli contro la Lazio: “L’unica cosa buona che ha fatto la Lazio sono i tre punti. Se rigioca 10 volte contro il Napoli perde 9 volte, perché non c’è partita. La Lazio è andata a Napoli per non giocare e a me non piace. Poi ci sta che il Napoli perde una partita ogni tre mesi, è mancata la cattiveria ma sono sicuro che con l’Eintracht in Champions vedremo un’altra squadra. La Lazio ha ottenuto una vittoria importantissima, ma non mi aspetto una partita così da una squadra di Sarri. Io preferisco perdere a Napoli piuttosto che snaturarmi”.