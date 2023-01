Bojinov: "Inchiesta Juve? Società forte, sana e perbene, uscirà da questa situazione”

Commenta così il periodo dei bianconeri in esclusiva a TuttomercatoWeb.com l'ex attaccante Valeri Bojinov

Quanti meriti ha Allegri per i risultati raggiunti dalla Juventus? "Nessuno discute le sue qualità. Ha avuto problemi non avendo la rosa al completo, ma è stato bravo a far concentrare i calciatori solo sul campo, lasciando perdere il resto. Vincere senza subire gol non è un caso, è frutto di sacrificio e lavoro. È stato veramente bravo a non far perdere equilibrio ai suoi. Zeman mi diceva sempre che per ottenere risultati la squadra doveva seguirlo e Allegri è stato intelligente, capace di far credere i giocatori in quello che fa".

La Juventus continua a vincere e a non subire gol. È la vera anti-Napoli? "Sì perché contano i risultati. Vogliono tutti il bel gioco, però nella grande squadra l'importante sono i 3 punti e non arrivano per fortuna. Se lavori bene, credi in quello che fai, sei concentrato durante la settimana e sudi ci arrivi. Serve avere la mentalità giusta".

Stanno facendo discutere molto Di Maria e Pogba, troppo spesso ai box. Sono stati acquisti sbagliati?

"No no, ci mancherebbe. Le loro qualità sono importantissime, però sono stati sfortunati. Credo tantissimo in loro e sono sicuro che quando rientreranno contribuiranno aiutando la Juventus. Sono fondamentali e fortissimi, hanno sempre dimostrato di avere qualità tecniche e umane indiscutibili. La società e Allegri credono in loro, sono sicuro".

La pubalgia sta tenendo ai box Vlahovic. È ottimista sul suo recupero?

"Ho avuto la pubalgia e so quanto lo fa soffrire e quanto fa male. Non si riesce a lavorare. Manca tantissimo alla Juventus e poi io lo conosco, ci ho giocato e so quanto non giocare gli pesi. Darà il suo contributo appena rientrerà perché ha una mentalità forte, ma è inutile che giochi se non è al top. Lui è uno di quelli che per giocare deve stare bene".

Le vicende societarie peseranno sul resto della stagione?

"Non ne so niente e non ci voglio entrare. Non vorrei dire cose fuori luogo. Vedo che la società sta gestendo bene le cose e i risultati lo dimostrano. Quello che conta è che la squadra regga bene, ma senz'altro mi dispiace che sia accaduto questo. La Juventus è una società forte, sana e perbene, uscirà da questa situazione. Tutto il calcio italiano deve essere pulito, questo è importante perché c'è un danno di immagine altrimenti. Vogliamo essere protagonisti in Europa, mi auguro che l'Italia possa ospitare l'Europeo o il Mondiale prossimamente".