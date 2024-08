Bologna, Beukema: "Conte bravissimo, la scelta è stata corretta"

Sam Beukema, giocatore del Bologna, ha parlato anche di Napoli e di Conte nella sua intervista al Corriere dello Sport.

Uno come Conte, con la pressione che esercita, è l’uomo giusto per una squadra nella situazione psicologica del Napoli?

"Non sono affari miei, ma di sicuro l’allenatore è bravissimo e lo ha dimostrato. La scelta in sé è corretta, se porterà risultati lo sapremo presto".