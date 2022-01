Bologna, furia Mihajlovic: “Fatica e crampi senza allenamenti e cambi, non si doveva giocare!”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Cagliari. "Siamo calati negli ultimi venti minuti, abbiamo avuto due-tre calciatori con i crampi e la condizione fisica era quello che era. Peccato perché potevamo portare il pareggio a casa. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, abbiamo preso anche due pali dopo il pareggio e sapevamo di soffrire nei minuti finali. Non ci siamo allenati, è la prima partita dopo venti giorni e abbiamo fatto allenamenti in casa. La situazione era questa, forse se andavamo nuovamente in vantaggio poteva farsi più difficile per loro. Non avendo cambi, due tre giocatori con i crampi è normale che alla fine ci hanno portato lì dove dovevano portarci. Potevamo gestire meglio ma è normale che ci è mancata lucidità".

Le dispiace aver iniziato così dopo la sosta?

"Mi dispiace che abbiamo giocato anche questa partita, non si doveva giocare ma le regole sono così. Il Cagliari non ha accettato, la ruota gira e si vedrà quello che succederà".

Orsolini lo tiene stretto?

"Finché siamo stati bene fisicamente abbiamo fatto bene, Orsolini ha fatto un grande gol, anche se non sempre ha gestito bene la palla. Tutti hanno fatto bene, in una partita ci sono tante partite. Non avendo cambi in questa condizione fisica abbiamo perso".

Orsolini e Dominguez fuori per infortunio?

"Purtroppo non ho i raggi X negli occhi, speriamo di recuperare qualche positivo e poi loro due vediamo domani".