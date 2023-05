Bologna, Thiago Motta: "Che bello sfidare in casa chi ha vinto questo campionato"

Thiago Motta in conferenza stampa ha parlato anche brevemente della prossima sfida contro i campioni d'Italia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine di Cremonese-Bologna 1-5, il tecnico rossoblù Thiago Motta in conferenza stampa ha parlato anche brevemente della prossima sfida contro i campioni d'Italia: "Oggi abbiamo fatto una grande prestazione, possiamo migliorare ma abbiamo costruito bene da dietro e creato tante occasioni. Negli ultimi metri abbiamo fatto molto bene oggi, ma ogni avversario è diverso. Oggi abbiamo dimostrato di essere superiori nel gioco e nella fase di non possesso, siamo stati attenti non lasciando spazio ad una squadra che quando ne ha crea difficoltà.

Abbiamo difeso bene, è un buon risultato per noi e dobbiamo continuare nelle prossime due partite. Sarà bello giocare contro chi ha vinto il campionato in casa".