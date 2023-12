Bolzoni boccia Lobotka: "Ha limiti fisici e difensivi e ora si vedono tutti"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Francesco Bolzoni, ex calciatore allenato da Mourinho

A Radio Crc nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete di Raffaele Auriemma è intervenuto Francesco Bolzoni, ex calciatore allenato da Mourinho: “Qualche mese fa non avrei mai pensato di vedere il Napoli in una situazione del genere. Non è un momento tranquillo e tutto viene amplificato dallo scudetto vinto da una squadra che ha strabiliato sotto tutti gli aspetti. Nessuno si aspettava che Spalletti andasse via e probabilmente anche i giocatori sono stati scossi da questo cambio: forse la squadra non è affine alle idee prima di Garcia e poi da Mazzarri".

Su Mourinho e Lobotka: "Dal punto di vista del gioco, credo sia progredito Mourinho. Anche il Tottenham faceva un gioco meno arrembante. La Roma mi piace come gioca, ma i giocatori non credo siano di quel temperamento che piacciono a Mourinho. Non credo che i giocatori del Napoli siano appagati, forse Anguissa ha perso un pò dal punto di vista fisico mentre per ciò che concerne Lobotka credo che i suoi limiti fisici e difensivi stiano venendo fuori perché il Napoli tiene meno la palla. A gennaio inizia un altro campionato e il Napoli può riprendersi. Con una piccola pausa si può recuperare energie e tornare più carichi e predisposti a seguire Mazzarri che ha esperienza e può dare qualcosa alla squadra. L’anno scorso il Napoli ha fatto qualcosa di pazzesco, si dice che quando si vince bisogna cambiare, ma a Napoli credo che sarebbe stato già giusto restare legati al passato anche perché parliamo di una squadra che esprimeva un gioco quasi perfetto. La Juve sa il fatto suo, tiene il passo con l’Inter e credo che queste due formazioni se la giocheranno fino alla fine per lo scudetto”.