Podcast Bonanni: "Inter? L'ultima volta così non ha vinto lo scudetto"

L'ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Fiorentina, vittoria importante contro l'Inter:

"Non pensavo a un ko del genere. Grandi meriti di una Fiorentina che si è messa, ha vinto tutti i duelli, ha giocato e vinto tanti duelli. Grandi complimenti a Palladino e alla squadra. A Milano dall'Inter mi aspetto un piglio diverso, oggi non può più sbagliare. Ora deve rincorrere sul serio e il Napoli è in vantaggio. L'ultima volta che è stata in questa situazione non ha vinto lo Scudetto".

Palladino tra i tecnici giovani si sta dimostrando più allenatore:

"Penso che sia un Gasperini 2.0, nel senso che rispetto a Gasp ha avuto sin da subito la possibilità di lavorare in Serie A, e grazie alle sue competenze da ex calciatore che ha lavorato con Gasp ha fatto un bel mix con le sue idee. Se sta bene fisicamente, dà del filo da torcere a tutti. Se rallenta il gioco, comincia ad avere dei problemi. Palladino è molto preparato e la Fiorentina è imprevedibile e difficile da battere".