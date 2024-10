Podcast Bonanni: "Lukaku? Non farà 20 gol, ma voglio dire una cosa"

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha parlato di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà.

Roma-Inter, può essere un vantaggio scendere in campo dopo che hanno giocato tutte?

"E' presto e non credo che possa influire più di tanto".

Juve, Motta vuole vedere la prestazione contro la Lazio:

"Credo che Motta sia un buon allenatore ma ad oggi non mi sembra di poter dire che è migliore di Conte o Inzaghi. Non mi sembra che stia facendo qualcosa di stratosferico. E' stato esaltato dal cambio di Lipsia, ha fatto il suo, l'allenatore. Secondo me si sta esaltando ad oggi un po' troppo questo allenatore, visti i risultati".

Il Napoli può tentare un primo allungo?

"Prevedo una vittoria a Empoli ma in generale sei punti nelle prossime due. Se vuole lottare per il titolo deve vincerle queste sfide. E' vero che ci sono diverse assenze ma Lukaku ha due settimane di lavoro in più. Lukaku magari non farà 20 gol ma sarà fondamentale per arrivare fino in fondo".