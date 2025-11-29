Podcast Bonanni: "Mi aspetto un Napoli che si difende per poi colpire in profondità"

L'ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà.

La Roma che impressioni ti ha lasciato contro il Midtjylland?

"La Roma doveva vincere e ha vinto. Ripeto comune che in questo momento sono galvanizzati e stanno continuando a trovare certezze. Questa è una squadra forte che ad oggi può vincere con chiunque, incluso il Napoli Domenica".

Per Koné alla fine si tratta solo di una contusione distorsiva:

"Penso che su Koné si debba fare una valutazione attenta. Ha subito una contusione, che però è diversa rispetto ad un guaio muscolare. Ad oggi Koné, anche solo al 70%, è un giocatore fondamentale. In piu domenica c'è una gara fondamentale per il campionato e giocarla con o senza il francese può fare la differenza".

Come arriva il Napoli alla sfida dell'Olimpico?

"Con Gasperini che gioca con i duelli a tutto campo penso che chi vincerà più uno contro uno avrà la meglio. Sono partite delicate, magari anche un po' chiuse. Comunque mi aspetto un Napoli che si possa difendere un po' per poi cercare di far male in profondità".