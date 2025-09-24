Boniek: “Conte è una garanzia! Il Napoli può essere la sorpresa in Champions”

vedi letture

Il vicepresidente UEFA, Zibi Boniek, è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Conte è una garanzia, un allenatore intelligente che sa come gestire certe cose. Una squadra di nuovo affamata e che cerca un traguardo, anche perché come avversarie quest’anno ha Juventus, Milan ed Inter. Anche se i nerazzurri li vedo un pizzico in difficoltà, mi sembra una squadra che non abbia più tanta voglia di vincere.

De Bruyne ha ancora tanto da dire, anche se gioca sotto la punta, mentre Modric è un po’ più semplice perché è arretrato e tocca molti più palloni. Di Modric sono un grande tifoso, però se un calciatore a 40 anni diventa il migliore in campo…(ride, ndr). In Champions League il Napoli può fare bene, ma bisogna capire come affronterà questa fase campionato. Sfortunati nell’incontrare il City e per come è andata la partita. Ma non credo che abbiano difficoltà a raggiungere almeno i play-off. Se mi chiedessero chi sono i favoriti direi i soliti nomi, ma il Napoli potrebbe diventare una sorpresa. Conte aspetta di far bene in Champions ed ha tutte le qualità per poterci finalmente riuscire”.