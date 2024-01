Boniek: "Il Napoli ha alzato bandiera bianca per il quarto posto"

Zbigniew Boniek, vice presidente della UEFA ed ex attaccante della Roma, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero

Zbigniew Boniek, vice presidente della UEFA ed ex attaccante della Roma, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero, ha parlato del derby di oggi tra i giallorossi e la Lazio che varrà per i quarti di finale di Coppa Italia: "Sarò allo stadio, non mi perdo questa partita. Mi piacerebbe che vincesse Mourinho 2-1, ma tanto già so come finirà, ovvero 1-1 e poi il passaggio del turno si giocherà ai calci di rigore. Non sarà una lotteria, dagli 11 metri vince chi ha più qualità, sangue freddo e il miglior portiere".

Boniek sa che Mourinho è uno specialista di queste partite: "È vero, ma la Lazio è in ripresa. Poi la Roma è strana, ora che gioca meglio raccoglie meno. Se guardiamo il bicchiere mezzo pieno è ancora in tutte le competizioni e a -4 dalla zona Champions League, mentre se guardiamo il bicchiere mezzo vuoto si può dire che i giallorossi sono ottavi e che hanno appena 29 punti, oltre al fatto che dovranno giocare i playoff di Europa League malgrado un girone che era da vincere. Con Mourinho ci si divide sempre".

Boniek si è espresso anche sul futuro di Mourinho: "Tema delicato. Lo ripeto, Mou è uno che divide. E lui, essendo una persona intelligente ha scelto il popolo... Io non sono né il proprietario tantomeno un dirigente. Ho un debole per lui, ma i contratti scadono e i risultati faranno la differenza. Se il Napoli, come credo, ha alzato bandiera bianca, devi arrivare quarto. Fiorentina, Bologna, Lazio e Atalanta sono più deboli della Roma. Poi vedendo che non è successo nulla fino ad adesso la sensazione che possa essere l'ultima stagione esiste. Ma con José mai dire mai".