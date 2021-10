Boniek: "Napoli e Milan le migliori. Non sottovalutate la Juve: fino a maggio è lunga"

Napoli e Milan sono le squadre migliori del campionato? Ospite ieri di Maracanà Show sulle frequenze di TMW Radio, Zbigniew Boniek, ex attaccante di Juventus e Roma, oggi vicepresidente della UEFA, dice la sua sull'inizio di stagione in Serie A: "Come punteggio e continuità sì. Però non sottovaluterei l'Inter e soprattutto la Juventus, ha un ritardo in classifica ma è una corsa di dieci chilometri e siamo al terzo. La Juve ha cambiato tanto, però ha vinto nove scudetti negli ultimi dieci anni: è sempre pericolosa. Vedo abbastanza forte anche l'Inter e sono sorpreso dal Milan: non pensavo fosse così pronto, invece sono stati bravi a inseguire i giovani. Il Napoli è Spalletti: un allenatore serio, tenace, difficile, duro, che chiede disciplina tattica ai suoi giocatori. È un atteggiamento che si vede in campo, poi siamo a fine ottobre: fino a maggio è lunga".