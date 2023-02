Boniek sulla Roma: "Anche il Napoli ko con la Cremonese? Almeno loro puntano allo scudetto"

L'ex campione polacco Zbigniew Boniek, che in Italia ha vestito le maglie di Roma e Juventus, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero

L'ex campione polacco Zbigniew Boniek, che in Italia ha vestito le maglie di Roma e Juventus, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero nella quale ha parlato dei giallorossi: "L'uscita dalla Coppa Italia è una delusione, la Roma non può permettersi di essere eliminata dalla Cremonese. Anche il Napoli ha perso contro i grigiorossi, ma gli azzurri se lo possono permettere essendo lanciati verso lo scudetto. Per la Roma, che deve conquistare il quarto posto, la Coppa Italia doveva essere l'obiettivo principale. Rosa non all'altezza? E allora cosa dovrebbe dire Ballardini?".