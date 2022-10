Boninsegna: "Il gol di Osimhen mi ha ricordato la prodezza di Van Basten dell'Europeo '88"

"La prima immagine che mi è venuta in mente è stata quella del gol bellissimo di Van Basten con l’Olanda durante l’Europeo ‘88".

"La prima immagine che mi è venuta in mente è stata quella del gol bellissimo di Van Basten con l’Olanda durante l’Europeo ‘88". Roberto Boninsegna non ha paura di tirare fuori paragoni illustri nel giudicare la prodezza di Victor Osimhen, che ha regalato tre punti al Napoli nella sfida contro la Roma di domenica sera: "Forse quello lì è stato ancora più difficile perché il pallone è andato dall’alto verso il basso, ma il gesto di Osimhen è stato bellissimo. Un tiro perfetto. Centrare la porta sul palo opposto non è da tutti. È il tipico attaccante che fa da punto di riferimento alla squadra. Sa dare profondità con i suoi movimenti. Se mi piacerebbe? E ci mancherebbe. Perché è centravanti vero, ma soprattutto quando vede la porta la centra. Credo che per un attaccante questa sia una caratteristica eccezionale", sono le sue parole al Mattino.