Bonomi elogia ADL: “Il suo Napoli è un modello virtuoso, da emulare”

Mauro Bonomi, ex difensore di Cremonese, Lazio e Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Il Napoli è una squadra meravigliosa, ha una qualità di gioco, una coralità e una bellezza uniche: merita il primo posto e sarebbe bellissimo se, come sembra, vincesse il titolo, perché lo vincerebbe la squadra che gioca meglio, come non sempre capita. Se accadesse sarei felicissimo per la gente di Napoli, lo merita, ho un bel ricordo del loro sostegno. E per la verità già da molti anni il Napoli è ai vertici e ha sfiorato la vittoria. Diamo merito anche a De Laurentiis di aver avuto il coraggio di cambiare, lasciando andare i vari Mertens, Insigne e Koulibaly. Il suo Napoli è un modello virtuoso, da emulare.