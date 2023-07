Bonomi: “Spalletti, Giuntoli e Kim potevano aprire ciclo vincente, peccato siano andati via”

Mauro Bonomi, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte

Mauro Bonomi, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte: “L’eredità di Kim è pesante, sarà dura sostituirlo, ma in giro, tra Italia e Europa, qualcosa di buono c’è. E’ chiaro che bisogna trovare l’elemento giusto. Ostigard? Buon elemento, lo conosco, credo che l’anno prossimo avrà più spazio, può crescere anche grazie al nuovo allenatore Garcia, che è un ottimo motivatore, non esclude nessuno a priori. Rudi Garcia sa tenere il gruppo, nei momenti difficili da’ morale e fiducia a tutti e lo stesso farà anche con Ostigard. Scalvini? Un giovane molto interessante, l’impatto con la piazza di Napoli non so come sarebbe, perché si tratta di una città che sa aspettare ma che è ovviamente molto importante.

In generale è un peccato che non siano rimasti Giuntoli e Spalletti, oltre allo stesso Kim, perché in questo modo il Napoli avrebbe potuto aprire un ciclo vincente. In ogni caso De Laurentiis ha dimostrato già in passato di scegliere bene, è stato una garanzia per i risultati ottenuti. Sarà per questo giusto e anche importante sostenere il Napoli in toto, anche se dovesse avere qualche difficoltà all’inizio della stagione. D’accordo, i campioni d’Italia avranno la pressione di dover difendere lo scudetto, ma io credo che la pazienza debba essere la parola d’ordine della nuova stagione” .