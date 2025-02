Bonucci: "Scudetto? Napoli favorito, Conte non sbaglia mai! Inter concede di più..."

"Spero uno naturalmente". E' quanti dichiara Leonardo Bonucci sul derby d'Italia. Domani sera all'Allianz Stadium, la Juventus ospiterà l'Inter per un match che può valere molto per la zona alta della classifica. I bianconeri cercano punti per rientrare nella zona che vale la qualificazione in Champions League, mentre i nerazzurri vogliono rosicchiare posizioni al Napoli capolista. Proprio in visita della gara di Torino, l'edizione odierna de La Stampa ha contattato l'ex difensore della Juve e della Nazionale italiana:

"C’è un’Inter forse meno corazzata e che concede di più rispetto agli ultimi due anni - ha esordito -. Bisogna sfruttare questo. Inter meno impetuosa del solito a centrocampo? Vero, ma quando si alza il sipario sul derby d’Italia si azzera tutto. Mi aspetto una sfida molto intensa, ricca di capovolgimenti di fronte. Corsa scudetto? Vedo il Napoli favorito, Conte in queste condizioni non sbaglia mai. Juve in Champions? Lo spero, ma ora c’è da tenere d’occhio soprattutto il Milan.