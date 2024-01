Bordin: "Ho una cosa da dire su Ngonge. Ostigard-Perez? Il Napoli ha avuto un'idea"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Roberto Bordin, doppio ex di Napoli e Verona

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Roberto Bordin, doppio ex di Napoli e Verona: "Sarà una gara importante per il Napoli, serve recuperare punti importanti per la lotta alla Champions. Il nuovo modulo può giovare tanto in tal senso, Mazzarri ha capito quali sono l'esigenze della sua squadra e può sterzare anche contro il Verona. La gara di domenica, però, sarà delicatissima e tutt'altro che scontata. La classifica degli scaligeri è molto precaria, ma è una squadra che può dar fastidio a chiunque, persino al Napoli.

Perez o Ostigard? Ostigard mi piace molto, è uno che non molla mai e che c'è sempre. Poi è già rodato nel Napoli, quindi è un rinforzo interno molto intelligente. Mazzarri e il club hanno scelto di tenerselo perché evidentemente dà più garanzie di Perez. La sua permanenza è stata un'ottima scelta. Il Verona? Non è semplice fare risultato al Maradona, perché ha perso tante pedine importanti in questo mese di gennaio. Tutti conosciamo le problematiche societarie, ma intanto le risposte sono arrivate. Con due rigori diversi tra Milano e Frosinone, il Verona avrebbe avuto un'altra classifica.

Ngonge? E' un giocatore importante, fidatevi. E' uno che darà una grande mano sin da subito al Napoli. I tifosi qui ti coccolano e ti fanno tirare fuori il meglio. E' l'ambiente ideale per emergere".