Bordin sicuro: "Spalletti saprà ricreare le motivazioni, erano alla base dei successi"

L'ex capitano del Napoli Roberto Bordin è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "A Milano non abbiamo visto il Napoli “solito”. La squadra di Spalletti ci ha abituati, quest’anno, a grandi prestazioni. Così non è stato a San Siro, contro un avversario molto forte, ben preparato, che è riuscito a creare diversi problemi ad una squadra, quella azzurra, che è sembrata l’ombra di sé stessa. Sono sicuro che Spalletti riuscirà a ricreare in fretta quelle motivazioni all’interno del gruppo che erano alla base dei successi di questi ragazzi prima del Mondiale.