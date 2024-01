Bordocampista Dazn sul rosso a Mazzocchi: "Mi ha impressionato una cosa"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Alessio De Giuseppe, bordocampista Dazn.

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Alessio De Giuseppe, bordocampista Dazn: "Ormai è stucchevole fare paragoni con il Napoli della scorsa stagione, ma è stato paradossale il confronto con la trasferta di Torino del 2023. Lì fu la prima trasferta dove i tifosi cantavano 'Vinceremo il tricolore', con qualche calciatore che la fischiettava addirittura in panchina. Ora ci sono altre facce e altri umori, ma 22 punti in meno rispetto allo scorso anno sono davvero troppi. Evidentemente la squadra è già satura dopo la vittoria dello Scudetto. Spalletti spesso parlava degli avversari, quando doveva giustificare i non risultati in casa. Il Maradona non è sempre stato un fortino nel biennio precedente, anche se quest'anno è diventato un piccolo tabù. Il Napoli è diventato battibile agli occhi degli avversari e lo dimostra la confidenza con la quale il Torino è sceso in campo.

Espulsione Mazzocchi da bordocampo? Dispiace tanto, perché non è facile trovare una spiegazione. Mi ha impressionato come tutta la squadra, in un pomeriggio di confusione, abbia avuto la lucidità di andarlo a consolare. Rrahmani e Kvara sono stati i primi e lui uscendo dal campo non ha esternato grandi emozioni. Poi nello spogliatoio non so cosa sia successo".