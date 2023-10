Bordon consiglia: "C'è un ex Juve libero che è l'ideale per la panchina del Napoli"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivano Bordon, ex Juve

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivano Bordon, ex Juve: "Conte è tra i migliori allenatori al mondo, anche prima di andare al Tottenham. E l'esonero non cambia questa idea. Qualsiasi squadra ha bisogno ora di un nuovo tecnico, fa una scelta azzeccata con lui. Non so se sarà il Napoli la sua prossima squadra, però: bisognerà vedere se Conte vorrà aspettare la fine della stagione o possa subentrare in corsa. E poi una convivenza con De Laurentiis la vedo difficile. Tra lui e Conte potrebbero subito scoppiare dei litigi, hanno due caratteri forti ed esplosivi. Antonio è un allenatore che desidera sempre avere il controllo totale della squadra e di avere poi degli acquisti importanti. Quindi non è facile.

Il modulo col Napoli? Conte ha le sue idee, ma quando si subentra bisogna guardare il sistema giusto per i giocatori che hai. Antonio è uno che studia nel dettaglio il modo di mettere giù la squadra, quindi saprà adattarsi anche alla rosa degli azzurri nel caso. Tudor? Ha carattere da vendere, anche lui. Ha cominciato una buona carriera, ha fatto bene ovunque è andato. E' un altro che ben conosco e che ha tutte le carte in regola per poter fare bene anche in una piazza importante come Napoli".