Borja Valero a Dazn: "Veiga è un 8 o un 10, vi dico la sua qualità migliore"

Nel corso di DAZN, l'ex centrocampista spagnolo Borja Valero ha parlato del Napoli ed anche di Gabri Veiga in arrivo

Nel corso di DAZN, l'ex centrocampista spagnolo Borja Valero ha parlato del Napoli ed anche di Gabri Veiga in arrivo: "Cajuste non ha avuto un impatto bellissimo, dobbiamo dargli tempo. Gabri Veiga è un giocatore forte, può essere un 8 o un 10, ha qualità e soprattutto un grande tiro da fuori, ha fatto tanti gol per la sua posizione e può aiutare il Napoli in alternanza con Zielinski che non può giocarle tutte".