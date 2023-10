Borja Valero sulla corsa scudetto: “Non dimentico il Napoli. Se ritrovasse alcune certezze…"

Intervistato da DAZN l'ex centrocampista Borja Valero dice la sua sulla corsa scudetto

© foto di Federico De Luca 2023

Intervistato da DAZN l'ex centrocampista Borja Valero dice la sua sulla corsa scudetto: "Milan e Inter sono le due squadre destinate a lottare fino alla fine per il primo posto, le considero in pole position. Poco dietro metto la Juventus, che potrebbe sfruttare l’assenza dell’impegno europeo: il gioco non è particolarmente brillante, ma efficace. E non dimentico il Napoli: se ritrovasse alcune certezze…".