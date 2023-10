Borja Valero sullo Scudetto: "Corsa a due tra milanesi, poi forse il Napoli. La Juve no..."

Borja Valero, ex centrocampista di Fiorentina e Inter, ha parlato a Radio Serie A

© foto di Federico De Luca 2023

Borja Valero, ex centrocampista di Fiorentina e Inter, ha parlato a Radio Serie A: "Mi sono divertito all'Inter. Era difficile per me vedermi in un'altra squadra italiana, pensavo che avrei finito nella Fiorentina poi per piccoli problemi con la direzione sportiva ho avuto questa occasione e me la sono goduta al massimo. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che mi avevano detto, riportare l'Inter in Champions e piano piano il club è tornato ad essere importante. Ho un rapporto molto speciale con Spalletti, l'avevo conosciuto già a Firenze e mi ha voluto a tutti i costi all'Inter. Non posso che dire grazie a Spalletti, per me è stato un onore giocare per lui".

La corsa scudetto? "Sulla carta l'Inter ha qualcosina in più delle altre, è stata molto brava sul mercato, ha doppioni di altissimo livello in tutti i ruoli. Ovviamente il campionato è molto lungo, però credo che sarà una lotta fino alla fine con il Milan e forse con il Napoli, se riesce a tornare ai livelli dell'anno scorso ma non sarà semplice".

Cosa pensa della Juve? "Tutti la citano per lo scudetto perché non gioca le coppe, certo può essere un vantaggio ma questo non basta per vincere uno scudetto".