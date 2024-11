Borriello: "Lukaku? Ho notato una differenza col passato per come gioca"

L'ex attaccante della Roma Marco Borriello parla di Lukaku e del Napoli in un'intervista a Il Mattino: "Lukaku? L’ho visto dal vivo in Inter-Napoli perché ero allo stadio. Non era una partita semplice per un attaccante perché ha giocato sempre girato di spalle ed era marcato da due difensori come Acerbi e Bastoni che sono fisici e ti sporcano il gioco.

Ma seppur non fosse una partita facile, penso che l’attaccante deve sempre avere un piano B. Quando vedi che le cose non vanno come pensavi, devi cercare di cambiare la giocata e in Lukaku non ho visto questa capacità di variare. Lui viene molto incontro e cerca poco la giocata lunga per far salire la squadra. Non so se deve ancora entrare in forma o sarà solo una questione di età, però non ho visto alternative nel suo gioco. Negli anni precedenti gli ho visto fare cose diverse".