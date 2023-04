Brachino su Milan-Napoli: “Senza Osimhen e triplicando Kvara diventa un’altra partita”

Claudio Brachino, ex direttore di SportMediaset, ha parlato durante 'Sportitaliamercato' di Milan-Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Brachino, ex direttore di SportMediaset, ha parlato durante 'Sportitaliamercato' di Milan-Napoli: "Osimhen fa la differenza e la sua assenza si è vista. Per il Milan sarebbe meglio se non ci fosse in almeno una delle due gare. Comunque i rossoneri se la giocano, è lotta aperta. Se una squadra riesce a triplicare Kvara, lo fermi un po'. E se blocchi quella fonte di gioco, quando non c'è nemmeno Osimhen, diventa un'altra partita. Il Napoli è forte e gioca un bellissimo calcio".