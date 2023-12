Braga, Horta: "Studiata una strategia, ma errori sotto porta hanno favorito il Napoli"

Ricardo Horta, capitano del Braga, ha parlato a Eleven Sports dopo la sconfitta al Maradona contro il Napoli.

Ricardo Horta, capitano del Braga, ha parlato a Eleven Sports dopo la sconfitta al Maradona contro il Napoli: "La nostra strategia era quella di entrare forte in campo e provare a segnare per primi, ma abbiamo fallito nella finalizzazione e il Napoli ne ha approfittato. Anche se non ci siamo qualificati, questo non diminuisce la nostra partecipazione al torneo".