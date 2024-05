Braglia: "Napoli demotivato, Conte l'uomo perfetto per ricostruire"

TuttoNapoli.net

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato di vari argomenti a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Zirkzee non convocato per gli Europei:

"E' un testone Koeman, secondo me in una squadra già collaudata però inserire uno nuovo, al di là del suo valore, potrebbe scompensare gli equilibri di gruppo. Inserire uno nuovo potrebbe essere uno scompenso. Ha mai esordito in Nazionale? No, ecco quindi spiegato il perché della decisione".

Atalanta verso la finale col Bayer: come ci arriva?

"Credo che la Juve abbia giocato una gara da Champions, l'Atalanta ha giocato eccome. Troverà un avversario diverso ora in EL, ma secondo me sarà completamente diversa dalla partita con la Juve. Sarà la stessa partita di Liverpool, che era il Bayer di oggi. L'abilità di Gasperini e della rosa dell'Atalanta fanno sì che possano fare la partita della vita".

Juve, Allegri ormai ai saluti:

"E' impazzito, ho pensato l'altra sera. Il problema era chiaro a fine partita, ha sbottato nei confronti di Giuntoli, non c'entrano gli ultimi tre anni".

Italiano-Fiorentina, siamo anche qui alla fine:

"Credo che il Napoli contro la Fiorentina lo vedo talmente demotivato che va ricostruito e Conte sarebbe ideale. Italiano ha fatto un grande lavoro, ha dato un'anima alla squadra, che se l'è giocata sempre con tutti seppur tecnicamente era inferiore a molti. Gli auguro posso andare a Bologna e sarebbe una promozione, visto che si gioca la Champions".