Braglia non ha dubbi: "Leao o Kvara? Scelgo sempre il georgiano"

Durante Maracanà, su TMW Radio, ha parlato così l'ex portiere Simone Braglia

"Tanti tifosi non ne possono più di De Ketelaere? E' un'opinione condivisibile, ma anche un altro, ossia che siamo di fronte a un Milan diverso rispetto a prima. Oggi si aspettano tutti che sia diverso, che abbia quella continuità che tutti si aspettavano dopo lo Scudetto. Per me la rosa non è migliorata come negli anni passati, anzi forse è regredita". Durante Maracanà, su TMW Radio, ha parlato così l'ex portiere Simone Braglia: "Se Leao va ceduto per 100 milioni? Sì. Se non firma il nuovo contratto è perché non vuole rimanere. Allora piuttosto che vedere quanto visto con Donnarumma lo darei via per prendere qualche altro giocatore".