Braglia sulla Juve: “Con la conferma di Rabiot è una seria candidata allo scudetto”

A dire la sua sul mercato italiano a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia.



TuttoNapoli.net

A dire la sua sul mercato italiano a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Juventus, rinnova Rabiot. E rinforza la posizione di Allegri:

"E' una conferma, credo che con lui in quadra la Juventus l'anno prossimo è una seria candidata per lo Scudetto. Credo che abbiano le idee chiare, e il non fare le coppe potrebbe accentuare la voglia di puntare in alto in campionato. E' una squadra già all'altezza per poter vincere".