Braida: "Futuro Spalletti? Deve decidere la società. Scudetto merito di tutti"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della XXI edizione del Memorial Niccolò Galli, il dirigente della Cremonese Ariedo Braida ha parlato ai media presenti - tra i quali anche TMW - dell'attualità del calcio italiano. Non prima, però, di aver ricordato il compianto ex calciatore che oggi avrebbe compiuto 40 anni: "Per un padre perdere un figlio a quell'età... Purtroppo la vita in certi momenti è spietata, però bisogna ricordare Niccolò con grandissimo affetto".

Come giudica lo Scudetto del Napoli?

"Il Napoli ha stradominato, è partito solitario ed è arrivato solitario. Non c'è stata competizione, è stato un campionato un po' anomalo".

Quale sarà il futuro di Spalletti?

"Spalletti è stato bravissimo, ma lo è stato anche la società. Deve essere il Napoli a decidere, non posso pronunciarmi sul futuro di Luciano".