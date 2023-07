Braida: "Mercato? Si lavori di fantasia e si imiti l'operazione fatta dal Napoli"

Parla così, in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, Ariedo Braida, ex dirigente tra le altre di Milan e Barcellona, che lo scorso anno era alla Cremonese

© foto di Marco Conterio

“Al momento mi sembra che tutti siano ancora in una fase interlocutoria. Qualche operazione è stata fatta, ma mi sembra che si sia ancora alla ricerca di qualche colpo ad effetto da portare alla propria squadra”. Parla così, in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, Ariedo Braida, ex dirigente tra le altre di Milan e Barcellona, che lo scorso anno era alla Cremonese: “Inter, Milan, la vicenda Lukaku… È un momento un po’ particolare, non c’è decisione nel fare le cose”.

Il Milan ha fatto bene a cedere Tonali al Newcastle?

“Gli inglesi ormai non ci sorprendono più. Il mercato ci ha fatto capire da un po’ che i migliori da noi il più delle volte sono in partenza. In passato le stelle venivano in Serie A, adesso ne arrivano meno… Bisogna lavorare di fantasia e far vedere il talento nel trovare soluzioni perché in giro i giocatori ci sono. Quello che ha fatto il Napoli con Kvaratskhelia ne è la dimostrazione, però serve intuito. Il calcio purtroppo funziona così. Gli inglesi adoperano le loro risorse economiche e ne hanno parecchie, che permettono loro di prendere i migliori che ci sono in Europa: in questo modo hanno acquistato Tonali e altri”.