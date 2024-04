Braida su Manna: "L'ho conosciuto e posso dire due cose su di lui"

Lo storico dirigente del Milan e del Barcellona Ariedo Braida è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo storico dirigente del Milan e del Barcellona Ariedo Braida è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Manna? Sicuramente se ne parla bene, perché è giovane ma ha fatto cose molto positive per la Juventus. Come i giovani della Next Gen che adesso fanno bene sia nella prima squadra sia nelle squadre dove sono in prestito, ho avuto il piacere di conoscerlo ed è un ragazzo molto serio, che tra l'altro ha un occhio molto buono per i calciatori e secondo me avrà un grande futuro come direttore sportivo.

Quando Sacchi arrivò al Milan? Lo scelse Berlusconi che ebbe un'idea geniale, poi io e Galliani ci mettemmo d'impegno per concretizzare questa sua intuizione. Ma il lavoro in team è fondamentale, io auguro a Manna di raggiungere gli obiettivi che si porrà nel suo futuro".